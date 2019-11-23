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KYK kredi ve bursları ne zaman verilecek? KYK burslarının hesaplara geçeceği tarih…

Üniversite öğrencilerinin bu sıralar en önemli gündem maddelerinden biri KYK bursları..Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklanmıştı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Biz de haberimizde KYK bursları ile ilgili merak edilen son ayrıntılara yer verdik. İşte KYK burslarının yatırılacağı tarihe dair detaylar...

10:04 -
Haberler Eğitim
KYK kredi ve bursları ne zaman verilecek? KYK burslarının hesaplara geçeceği tarih…

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını idame ettirebilmeleri için maddi destek sunuyor. Başvuru sonuçları ve taahhüt işlemleri sona erdi. Şimdi sırada KYK ödemelerinde… KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile öğrencilerin hesaplarına yatıyor. Burs ve kredi ödemeleri genelde ayın ilk on günü içinde yatıyor. Öğrenciler merakta; KYK bursları ne zaman hesaba yatacak? KYK bursları ne kadar oldu?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

KYK BURSLARI KAÇ LİRA OLDU?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Yıllık düzende ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabiliyor.

internet Kasım ayı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Ziraat Bankası
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