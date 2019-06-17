TEOG sınavının kaldırılmasının ardından 2018 yılında ilk defa uygulanan LGS'de, öğrenciler adrese dayalı tercihler de yapabilecek. Şimdi, LGS adrese dayalı kayıt sistemi nedir? Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.

ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

LGS'ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5'er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilecek. LGS'ye girmeyenler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

3 ekrandan önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alantaki okulları ifade edecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, ‘Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

Merkezi yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemi yapılacak. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek. Bu durumda sınava girenler, nakil döneminde 9, girmeyenler 6 okul tercih edebilecek.

İlk yerleştirmede, yerel yerleştirmeyle yerleşenlerin nakil döneminde Kayıt Alanı'ndan okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ama tercihlerine yerleşemeyenler, ilk 2 okulu Kayıt Alanı'ndan olmak üzere 3 okul tercih edecek. Aynı okul türünden en fazla 2 okul tercih edebilecekler. Yani biri farklı bir okul türü olacak.

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.