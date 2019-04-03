LGS başvuruları bugün başladı! Liselere giriş sınavı başvuru kılavuzu…

LGS başvuruları için önemli tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

LGS BAŞVURU KILAVUZU

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ

SINAV TARİHİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Sınav tarihine dair detayları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim

görüyor olmak.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurularda;

Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,

Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa, Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.