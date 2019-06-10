LGS sonuçları için bekleyiş… LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl ikinci kez uygulanan LGS'ye yaklaşık bir milyon kişi katıldı. LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve TEOG sınavı yerine gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. LGS sınav soru ve cevapları ise yayınlandı…

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.