LGS tercihleri başladı! LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte LGS tercih robotu ve taban puanları

Sınav maratonunu geride bırakan öğrencilerin beklediği gün geldi ve LGS tercih süreci başladı. 12 Temmuz’a kadar LGS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek öğrenciler için LGS sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? Haberimizden tercih döneminden dikkat edilmesi gerekenlere, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler toplam üç ayrı alanda 15 okul tercih edebilecek

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMLERİ

1. Nakil Başvuruları: 29 Temmuz – 02 Ağustos

Bu nakil başvuruları döneminde öğrenciler;

– Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3

– Yerel yerleştirme için en çok iki okulu kayıt alanından ve en çok iki okulu aynı okul türünden olmak kaydıyla en çok üç okul seçebilecekler.

– Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ BİLGİ;

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu yoktur.

2. Nakil Başvuruları: 05- 08 Ağustos

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebileceklerdir.

İl – İlçe Nakil Komisyonları:

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurulması gerekmektedir.

LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.

Tercih listesi oluştururken;



-MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna giriniz.

-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayınız.

-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayınız.

-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyiniz. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

-İl ve ilçe seçimlerini yapınız.

-Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyiniz.

Örneğin; Yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.50 ile 4.10 olarak belirleyiniz. Yüzdelik dilimi aralığınızı belirlerken en düşük yüzdelik dilimi baz almanız gerekiyor.

Aralığı belirledikten sonra listeleyiniz.

Çıkan listeden okul seçerken;

– İlk iki okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan,

– Üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz.

– Son iki okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayınız.

-Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulları yerine görerek son kararınızı veriniz.

-Tercih ekranları açıldığında üçüncü olarak tercih yapabileceğiniz okul türü pansiyonlu okullardır. Ama bu okul türüne ait okulların hangileri olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.