MEB, AÖL 3. dönem sınav tarihlerini duyurdu: AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

Açıktan lise okuyan öğrenciler AÖL 3.dönem sınavı için hazırlıklara başladı. MEB resmi sitesinde kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar gözünü sınav takvimine çevirdi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavı 6 Temmuz cumartesi ve 7 Temmuz pazar günü düzenlenecek.



AÖL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Buna göre ilk oturum saat sabah 09:30’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılacak. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı verilecek. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi AÖL 3. dönem sınavında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Şuan için bu uygulama açıktan üniversite eğitimi görenler içindir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB'in https://aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.