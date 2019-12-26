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MEB, AÖL sınav sonuçları tarihini duyurdu mu? Açık lise sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı açık lise sınavının sonuçları öğrenciler tarafından beklenmeye devam ederken AÖL soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi?

08:58 -
Haberler Eğitim
MEB, AÖL sınav sonuçları tarihini duyurdu mu? Açık lise sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Lise öğrenimlerini tamamlayamayan onbinlerce adaya eğitim imkanı sunan AÖL’de sınavlar 7-8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavda üç gün sonra ise AÖL sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak isteyen adaylara MEB’den müjdeli haber geldi ve sorular açıklandı. Peki Açıköğretim Lisesi yani AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ipucu veren tarih…

AÖL SORU VE CEVAPLARI

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yılların sınav açıklama sürecine bakıldığında Aralık ayı son hafta ya da Ocak ayı ilk hafta açıklanması bekleniyor.

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