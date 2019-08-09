MEB sınav yeri sorgulama: e Devlet’ten sınav yeri nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen sınavlar e Devlet ile yapılan işbirliği sayesinde T.C kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sorgulanabiliyor. Meb yıl içinde farklı alanlarda birçok sınav düzenliyor. Bu sınavların başvuru, sınav yeri, sonuç bilgisini de belirtilen periyotta erişime açıyor. Sınav yerlerine hızlı ve pratik şekilde ulaşmak istiyorsanız siz de e Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz…

MEB’İN SINAV DUYURULARI

MEB SINAV YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “MEB Sınav Yeri Sorgulama” yazın (https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-yeri-sorgulama)

– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

SINAV YERİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Herhangi bir sınava girmeden önce sınavı düzenleyen kurum sınav yerlerini belirtilen tarihte açıklar. Sınav yeri belki de daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde olabilir. Sınavların saati ve süresi olduğu için sınavdan önce sınav yerine nasıl gidileceğini öğrenme sınav sabahı stresini azaltacaktır. Sınav yeri sorgulama işlemi yaptıktan sonra en geç sınavdan bir gün önce sınav yerine gitmek faydalı olacaktır.