Medipol Üniversitesi’nde tahsis bereketi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi son günlerde Ankara'ki gayrimenkul tahsisleri ile gündemde.

Ankara Tren Garı ek binası ve misafirhanesi, 1927 yılında yapılan ve TCDD Müzesi olarak kullanılan binanın Medipol'e verilmesinin ardında dün de Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın da Medipol'un kurucu vakfı TEBA Vakfı'na verildiğini açıkladı.

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Gözlerin çevrildiği Medipol'ün İstanbul'daki son 8 yıldaki büyümesi Ankara'da yaşananlara ışık tutuyor. Türkiye'nin son yıllarda en hızlı büyüyen üniversitelerinden biri olan Medipol, YÖK'ün Haziran 2009'da verdiği izinle İstanbul'da kuruldu.

Mayıs 2009'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ‘kamu yararına dönük' eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığı'na devredilen TEKEL'in Unkapanı'nda bulunan binası Temmuz 2009'da Medipol Üniversitesi'ne verildi.

2010'da ise Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nün Beykoz Kavacık'ta bulunan yaklaşık 220 bin metrekarelik arazisi önce Milli Emlak'a devredildi, ardından 49 yıllığına Metropolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Medipol Üniversitesi'ne kiralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi arazinin imar planları değiştirdi ve yapılaşmanın önünü açtı. Dev bir kampüsün inşa edilediği arazi ile Medipol'ün çapı da büyümüş oldu. Bu durum sayılara da yansıdı.

2012 yılında Medipol Üniversitesi'nin sahip olduğu kapalı alan 9 bin metrekareydi, 2019 yılında bu rakam 357 bin 594 metrekareye çıktı. 2012'de 3 bin 500 metrekare açık alana sahip olan Medipol Üniversitesi'nin 2019 itibariyle 420 bin 498 metrekare açık alanı var.

Sahip olduğu toplam alan 2012'de toplam 12 bin 500 metrekare olan Medipol Üniversitesi, 2019'a gelindiğinde 778 bin 92 metrekarelik bir alana yayılıyordu. 8 yılda metrekare bazında 62,2 kat büyüyen Metropol Üniversitesi'nin öğrenci sayısındaki artış dikkat çekici.

2012'de yalnız 1.689 öğrencisi bulunan Medipol'ün 2019 itibariyle 30 bin 232 öğrencisi var. Bunların 11 bin 379'u ön lisans, 17 bin 17'si lisans, bin 361'i yüksek lisans, 475'i doktora ve 497'si yabancı uyruklu öğrenci.

2012 yılında 396 öğrencisi olan Medipol'ün bugün 2 bin 642 çalışanı bulunuyor. Bu kişilerin bin 11'i akademik, bin 631'i ise idari personel.

2012'de 5 fakültesi, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitüsü bulunan Medipol'ün bugün 12 fakültesi, 5 enstitüsü, 4 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokulu var.

Toplam program sayısı 23'ten 269'a çıkan Medipol Üniversitesi'nde öğrenci başına düşen kapalı alan 2016'da 2.94 metrekareye, açık alan ise 1.77 metrekareye kadar inerken 2019'a gelindiğinde bu rakam kapalıda 11.8'e, açık alan ise 10.21'e çıktı.