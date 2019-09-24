Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okuduklarını anlamadıkları doğru

“Eğitim sisteminin ‘ezberci' olduğunu bakanlık kanıtladı” başlığıyla dün yayınladığımız eğitim raporu analizi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından da doğrulandı.

1 milyon 164 bin 903 ilkokul 4. sınıf öğrencisini temsilen 81 ilde eğitim gören 112 bin öğrenciye yapılan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki başarı-anlama gibi akademik düzeyleri inceleme amaçlı araştırmanın sonuçlarını inceleyen eğitim editörümüz Sultan Uçar, öğrencilerin okuduğunu anlamadığını ve sistemin ezberci olduğunu ortaya çıkaran Milli Eğitim raporunu Bakan Selçuk’tan önce değerlendirmişti.

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Raporda; “sistem ezberci” ifadesi kullanılmasa da grafikler dikkatle incelendiğinde; Türkçe anlama düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 59,97 yani her 100 çocuktan 40’ı okuduğunu anlamıyordu. Fen Bilimleri testinde akıl yürütme sorularını doğru cevaplama oranı yüzde 61,4 yani 100 çocuktan sadece 60'ı akıl yürütebiliyordu.

Matematik dersinde ise akıl yürütme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 49,08 yani her 100 çocuktan 51'i veya 2 çocuktan biri sadece mantıkla çözülebilecek matematik sorularını çözemiyordu. Buna karşın matematik – fen bilgisi formüllerini ezbere bilen çocuklar, tüm test gruplarında Türkçe dersinden daha başarılı görünüyordu.

Sözcü'nün bu tespitinin doğruluğunu kanıtlayan ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk raporu şöyle yorumladı;

“EVET DOĞRU, OKUDUKLARINI ANLAMIYORLAR”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4’üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan Başarı İzleme Araştırması’nın eğitimde MR çekebilmek için yapılan onlarca araştırmadan biri olduğunu söyledi. Selçuk, “Evet, ‘çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor’ gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek” dedi.

Bakan Selçuk'un araştırmakta dair tespitlerine şöyle devam ettiği görüldü; “Doktorumuz çocuklarımıza gerekli durumlarda tahlil ve görüntüleme yapmadan, teşhis koymadan reçete yazmıyor, müdahalede bulunmuyor. Peki ya bizler; Beden ölçülerini, ayak numaralarını almadan kıyafet, ayakkabı almıyoruz. Yiyeceklerini bile yaşına, kilosuna göre ölçülü veriyoruz. Çocuklarımızın yaşamına dair her şey bu kadar ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz. Bir yıldır okullarımızda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

‘SONUÇLAR YAPACAKLARIMIZA IŞIK TUTUYOR’

Başarı İzleme Araştırması'nın bu kapsamda yapılan çalışmalardan sadece biri olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, araştırmalardan elde edilen bulguların sorun çözümünde kullanıldığını dile getirdi. Selçuk, “Çocuklarımızın mevcut durumunu yani eğitimdeki MR'ını çekebilmek ve uluslararası standartlarda izleyip değerlendirebilmek için yaptığımız ve sonuçlarını paylaştığımız ‘Başarı İzleme Araştırması' yaptığımız onlarca araştırmadan sadece biri. Evet, ‘hedefi olan çocuklar daha başarılı, ailenin eğitime ilgi gösterme oranı başarıyı olumlu yönde etkiliyor, çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor, öğretmenin ve okul yöneticisinin tecrübesi çocuğun başarısını etkiliyor’ gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek” diye konuştu.

ÇÖZÜM POLİTİKALARI

Araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların çözümü için üretilen politikalara da değinen Ziya Selçuk,

“Destekleme-Yetiştirme Kurslarında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz dijital alt yapı, Eğitim Bilişim Ağı içeriğinin öğrenci odaklı yenilenmesi, erişiminin kolaylaştırılması, fırsat eşitliği için geliştirdiğimiz, ülkenin her yerinden ulaşılabilecek destekleme yazılımları bu sonuçlar için birer çözüm olacak. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de sorunlar durum tespiti ve çözüme yol bulmak içindir, varlığına odaklanıp şikayet etmek için değil. Durumu biz analiz ediyoruz; ama sonuçları sizinle paylaşıyoruz, çözümü de birlikte bulacak ve iyileşmeyi de hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.