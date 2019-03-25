MSÜ sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ sınav yerlerine dair detaylar…

MSÜ sınav giriş yerleri merakla araştırılıyor. 2019 MSÜ sınavı 7 Nisan 2019 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav giriş belgeleri ise genellikle sınav tarihinden 10 gün önce yayımlanıyor. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren haberimizden erişilebilir olacak…

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek, sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.