ÖGG EGM giriş sayfası: Özel Güvenlik bilgi sistemine nasıl girilir?

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi ile özel güvenlik hizmetleri ile ilgili bütün bilgilere online olarak erişiliyor. Ayrıca işlem de yapılabiliyor.Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Özel Güvenliğin tüm kimlik bilgilerini içerir. Herhangi bir nedenle bilgi değişikliği yapılmak istenildiğinde bu sayfa kullanılıyor. Aynı şekilde adres, telefon ve, e posta adresi değişiklikleri de bu sayfadan yapabiliyor. Ayrıca sınav tarihleri ve ücretleri de bu sayfadan yayınlanıyor. Bu bilgi ekranı ile sınav başvurusu da yapabiliyorsunuz. Yani bir ÖGG adayının tüm sınav işlemlerini yapabileceği platform burası. Peki ÖGBS’ye nasıl girilir? İşte özel güvenlik bilgi sistemi direkt giriş linki…

ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

OGBS yani Özel Güvenlik Bilgi Sistemine iki farklı giriş seçeneği var. Biri özel güvenlik personeli ve aday personelik giriş alanı, diğeri ise şirket-eğitim kurumu, alarm izmeleme merkezi ve özel güvenlik izni alınan yer. Sisteme girşi yapabilmek için de kullanıcı adı ve şifresine ihtiyacınız var. İlk kez giriş yapıyorsanız sistem ilk girişinizde şifre değiştirmenizi isteyecek. Solda bulunan işlemlerin menüsünün altında sınav ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. OGBS’ye giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

OGBS GİRİŞ SAYFASI