Öğretmenevlerine 5 yıldız denetimi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çelik'in talimatıyla, öğretmenevleri hizmet ve fiyat aralığı standardını doğru tespit amacıyla çalışma başlatıldı. Müfttişler şimdi tuvaletten, havuz, park, bahçe, köşk-kasır yalı olması gibi her alanda tesisleri puanlıyor.

PUANI DÜŞÜKLER KAPATILACAK

Müfettişlerin denetim sonunda hazırlayacakları rapor bazı öğretmen evlerinin de sonu olacak. Öğretmenevleri standardına göre; A,B,C ve D tipi olacak. Standartta, D seçeneğini de koruyamayan öğretmenevlerinin eğer düzeltilme imkanı yoksa denetim sonunda hemen kapatılacak.

AĞRI'DA 10, İSTANBUL'DA 240 TL

Ankara'da, geceliği 300 TL'ye, İstanbul'da boğaz kıyısında ya da tarihi köşk-kasır gibi alanlarda olması nedeniyle geceliği 240 TL'ye kadar çıkan öğretmenevleri de var. Türkiye'nin en ucuz öğretmenevi ise 8 öğretmenevi olan Ağrı'da'ki Hamur Öğretmenevi. Kişi başı konaklama 10 TL. ‘Suit odalarımız da var' diye kendisini tanıtan Patnos Öğretmenevi'nin ücreti 12.5 lira.

VİRANŞEHIR'DE ÖĞRETMENE 15 TL

Şanlıurfa' da yine ucuz konuklama şansı veriliyor. 8 öğretmenevi bulunan kentte Viranşehir Öğretmenevi'nde geceliği 15 TL'ye kalınabiliyor.

17 odalı Harran Öğretmenevi'nde ise bir öğretmenin gecelik konaklama ücreti 17 TL. Odalarından 3'ü suit olan Kahta Öğretmenevi'nde gecelik ücret 20 TL.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler ile Balıkesir, Antalya, Muğla gibi tatil kentlerindeki tesislerde ücretler artıyor. ‘Ha Babam Sınıfı' filminin de çekildiği bir müzesi de olan Üsküdar'da koru içerisindeki Tarihi Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde gecelik 80 TL. Bir boğaz yalısı olan ve ‘Boğazın İncisi' denilen Sabancı Öğretmenevi' nde kişi sayısı ve üyelik durumuna göre fiyatlar; 60 ile 240 TL arasında değişebiliyor.