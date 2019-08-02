PMYO sağlık şartları nelerdir? İşte polislik için aranan sağlık şartlar ve yapılacak muayeneler…

PMYO başvurusu yapacakların fiziki olarak da yeterlilik göstermesi beklenir.Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılan ön sağlık kontrolü, PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından yapılır. Adayların fiziksel yeterlilik sınavına uygun kıyafetle ve ayakkabı ile gelmesi istenir. Ayrıca sınavın yapılacağı parkur ve talimatlar da www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulur. Peki PMYO sağlık şartları nelerdir? İşte polislik için aranan sağlık şartlar…

PMYO SAĞLIK ŞARTLARI NELERDİR?

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler ve başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre; “Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.”

EMNİYET TEŞKİLATINA ALINACAKLAR İÇİN İSTENEN SAĞLIK KURULU RAPORUNDA YAPILACAK MUAYENELER

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar;

Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.