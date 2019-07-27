Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler tercihlerin yapılacağı tarihe çevirildi. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır sorusunun cevabı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.