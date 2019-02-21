Sözleşmeli öğretmenlikte yeni atama! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılacak… Başvurular nasıl olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için yeni atama yapılacağının açıklanmasıyla başvuru yapmayı planlayanları heyecan sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat’ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atama ile ilgili takvim, bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak” diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.