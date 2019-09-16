Tarikat köyü okuluna karşı zafer çocukların!

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; Göktepe, Kaldırım ve Ahiler Mahallesi'nde yaşayan 60 öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın önde gelen isimlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara köyünde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorlaması kriz yaratmıştı.

Milli Eğitim’in ‘Buhara dayatmasına' karşı çıkan veliler ise boykot kararı alarak çocuklarını bir haftadır okula göndermiyordu.

BOYKOT SES GETİRDİ

Sivrihisar'ın Göktepe, Kaldırım ve Ahiler köylerindeki çocuklar uzun yıllardır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sağlanan servislerle Ertuğrul Mahallesi'ndeki Yavuz Gülerce İlk ve Ortaokulu'na taşınıyordu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ertuğrul Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilerin kaydı Menzil Tarikatı'nın liderinin yaşadığı Buhara Mahallesi'ndeki okula alındı. Çocuklarını Buhara'ya göndermek istemeyen veliler ise bir haftadır boykot yapıyordu. Velileri ikna etmek için Milli Eğitim yetkilileri, kaymakam ve jandarma, köylere giderek velilerle ile görüştü ve velileri ikna etmeye çalıştı. Aileler Buhara'daki okula göndermemek için çocuklarının ikametini başka köylerde göstereceklerini belirtince, para cezası ile ‘tehdit’ edildi.

OKULLARINI İSTEDİLER, BAŞARDILAR

Bugün sabah saatlerinde eski okullarının bulunduğu Ertuğrul Mahallesi'ndeki Yavuz Gülerce İlk ve Ortaokulu'na aileleri ile birlikte gelen öğrenciler ‘okulumuzu istiyoruz' diyerek, okul müdüründen kendilerini içeri almasını istediler. ‘Çocuklarımız okula alınana kadar buradayız' diyen veliler, okul müdürü ile yaptıkları görüşmede çocuklarının kayıtlarının yeniden okullarına alınmasını istediler.

Veliler, “Çocuklarımız bu okula alınana kadar her sabah buraya gelip bekleyeceğiz. Çocuklarımız diğer okula gitmek istemiyor. Resmi olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

HABERLERİ OLMADAN KAYITLARI ALINMIŞ

Veliler, yıllardır çocuklarını Ertuğrul Mahallesi'ndeki okula gönderdiklerini, bu sene ise kendilerinin haberi olmadan Buhara'daki okullara kayıtlarının alındığını belirterek, “Bu okul 1997 yılında eğitime başladı. Diğer çocuklarımız bu okuldan mezun. Çocuklar neden bu okuldan başka bir okula gönderiliyor. Buradaki okul neden boşaltılmaya çalışılıyor. Amaç nedir? Yol yok, iz yok. Kışın bu çocuklar nasıl Buhara'daki okula gidecekler. Orası sonradan köy olan bir yer. Köy olması için en az 5 kişi, 10 kişi olması lazım. İnsanların orada arazisi, kurulu bir düzeni olur. Tapu bir kişiye ait. Okul devletin okulu. Öğretmen devletin öğretmeni. Bizim ondan bir şüphemiz yok. Ama başka kuşkularımız var” ifadelerini kullandılar.

“BİZ KENDİMİZ O KÖYE GİTMEYE KORKUYORUZ, GÜVENMİYORUZ…”

Sivrihisar'a bağlı 62 mahalle varken, nüfusun olmadığı bir mahalleye neden okul açıldığını soran veliler, “Ne kadar devlet okulu olursa olsun biz inanmıyor ve güvenmiyoruz. Biz kendimiz gitmeye korkuyoruz o köye, çocuklarımızı nasıl gönderelim. Neden bizlere sorulmadan çocuklarımızın kaydı oraya alındı. Kuşkularımız var. FETÖ olayı daha dün geçti başımızdan. Bizim de çocuklarımızın hayatları kararırsa, bunun hesabını kim verecek. Tanıdıklarımızın çocukları FETÖ okullarında okudular diye işe alınmıyorlar. Bizim çocuklarımızda damgalanacak” dediler.

“İSTEDİĞİNİZ OKULA GÖNDERMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ”

Yavuz Gülerce İlk ve Ortaokulu Müdürü, cep telefonunun hoparlörünü açarak, öğrenci velilerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu ile görüştürdü. Veliler, bir an önce sorunun çözülmesini ve çocuklarının eski okullarına gönderilmesini istedi. Eyüp Mutlu ise velileri, ilçe milli eğitim müdürlüğüne davet ederek görüşmek istedi. Müdürlük toplantı salonunda yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu, “çocuklarınızı istediğiniz okula göndermekte özgürsünüz” dedi. Veliler bu ifadeye alkışla karşılık verdiler.

ULAŞIM VE YEMEK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Okullarını geri kazanan öğrencilerin şimdi tek sorunu ücretsiz ulaşım ve yemek. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, çocukların eski okullarına kayıt yaptırdıktan sonra, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesiyle beraber ücretsiz servis ve yemek probleminin de çözüleceğini söyledi.