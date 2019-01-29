Tüm sınıf ve şubelerini aynı aynı anda açan okullara dikkat

Son günlerde aralarında ünlü zincir okullarının da bulunduğu birçok eğitim kurumunun kepenk indirdiği haberlerini okuyoruz. Sizce bu sürece nasıl gelindi?

-Sektör plansızlığın ve fırsatçılığın kurbanı oldu. Binlerce çocuğumuzu mağdur ettiler. Sermaye yeterliliği olan, yavaş ve kontrollü büyümeyi seçen okulların bir sıkıntısı yok. Bazı fırsatçı işadamları, hızlı bir büyümeyle vurgun yapmanın peşine düştü. Eski işlerini tasfiye ettiler. Yüksek ücretle öğretmen transferi yaptılar, büyük kira maliyetlerinin altına girdiler. Birkaç yıldır yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle beklenen paralar gelmeyince, onlarca okulun kapısına kilit vurdular. Binlerce çocuğumuz da alıştıkları okullarını değiştirmek zorunda kaldı.

Bu kontrolsüz büyümenin önüne geçmek için neler yapılabilir?

Devlet, geçtiğimiz günlerde devlet inşaat sektöründeki hormonlu büyümeyi kontrol etmek için yeni bir düzenleme getirdi. Her arsa bulup kapısına kulübe dikenin müteahhitlik yapamayacağını açıkladı. Belli kriter ve yeterlilikler ilan edildi. Eğitimde de bir sınırlama ve düzenleme getirilmesi gerekiyor. Okul açma ruhsatı için kapı genişliğinden, bahçe metrekaresine kadar onlarca kritere bakan devlet, mutlaka mali yeterliliği de denetlemeli. UEFA nasıl futbol takımlarının parasal yeterliliğine bakarak finansal fair-play'i yürürlüğe soktuysa, eğitime gireceklerin mali yeterlilikleri de kontrol edilmeli.

Arz talep dengesi tamamen bozuldu. Nasıl özel hastaneler ya da taksi plaka ruhsatları belli sayılarla sınırlanıyorsa, nüfusa bağlı olarak ihtiyaçlarla paralel bir büyüme yaşanıyorsa, özel okullarda da benzer bir düzenlemeye gidilmeli. İhtiyaçlarda artış olmadıkça her önüne gelenin okul açmasına izin verilmemeli. Özel sektörün para kazanma isteği anlaşılır ama okulların birer ticarethane olarak görmek doğru değil ama okul işletmenin uzmanlık konususu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı kahve zincirleri bile yeni şube açarken belli bir mesafe aralığı gözetiyor. Bizde ise aynı semtte 100 metre arayla özel okullar var.

Velilere ne önerirsiniz?

Öncelikle, rekabetçi bir fiyat politikası uygulayan okullardan uzak durmalarını tavsiye ederim. Özellikle yeni okullarda her sınıfı kademeli olarak açmak yerine tüm sınıf ve şubeleri aynı anda açan okullara dikkat etsinler. Başka sektörlerden gelip eğitimde başarılı olanlar elbette var. Ama istediği kadar başka sektörlerde iyi olsun, aniden eğitime hızlı ve büyük yatırımlar yapanlara da dikkat etmek gerekiyor.