VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı…

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…
VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?
VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. YURTKUR'un açıkladığı sonuçların ardından VGM bursları sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.