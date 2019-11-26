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VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı…

VGM tarafından verilen burslara yapılan başvuruların sonuçları belli oldu. VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için haberimizdeki linke tıklayıp açılan sayfada T.C kimlik numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

08:27 -
Haberler Eğitim
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı…

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. YURTKUR'un açıkladığı sonuçların ardından VGM bursları sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.

Türkiye Yurtkur
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