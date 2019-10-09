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YDS başvuruları başladı! 2019 YDS 3 başvuruları nasıl yapılır?

YDS başvuruları bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar 9-16 Ekim tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden YDS başvurularını tamamlayabilir. Peki 2019 YDS başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

10:13 -
Haberler Eğitim
YDS başvuruları başladı! 2019 YDS 3 başvuruları nasıl yapılır?

Yabancı dil seviyelerini tespit etmek veya YDS puanı koşulu olan kurumlara kanıtlamak isteyen birçok aday, YDS sınavının başvurusu konusunda araştırmalar yapıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS’nin başvuru dönemi geldi. YDS başvurularını gerçekleştirmek isteyenler bugünden itibaren YDS başvurularını yapabilecek.

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuruları 9 Ekim’de alınmaya başlanacak. Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim’e kadar devam edecek.

YDS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için belirlenen ücret 120 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin anlaşmalı bankalarından ve kurumun kartlı ödeme sistemi üzerinden ödenebilecek.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurumun sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre YDS 1 Aralık 2019 günü yapılacak.

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ

YDS başvurularının 30 Ocak tarihinde başlamasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla sınav başvuru ücreti ve sınav hakkında tüm detaylara ulaşma imkanı sağlanacak.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir.

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