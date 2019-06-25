YDS Sınavı, her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Sınav tek oturumda yapılmakta ve adaylara yabancı dil bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır. YDS İlkbahar Dönemi sınavı; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılırken Sonbahar dönemi sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. 80 sorudan oluşan YDS ‘de adaylara 150 dakika süre tanınmaktadır. Sınavda hem okuduğunu anlama becerisini ölçen paragraf soruları, cloze testler hem de kelime bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır. YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir. Şimdi, YDS Sınav Takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri ile ilgili bilinmesi gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz…

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS SINAV TARİHLERİ 2019

YDS/1 Sınavı 24 Mart 2019 tarihinde yapıldı ve sonuçlar 19 Nisan 2019 tarihinde açıklandı.

YDS/2: Başvuru tarihi 16 Temmuz 2019 tarihinde başlıyor, 24 Temmuz 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 2 Ağustos 2019 olarak açıklandı. Sınav, 8 Eylül 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 1 Ekim 2019.

YDS/3: Başvuru tarihi 9 Ekim 2019 tarihinde başlıyor, 16 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 31 Ekim 2019 olarak açıklandı. Sınav, 1 Aralık 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 24 Aralık 2019.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili tüm sınav tarihlerine

(https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) bağlantı adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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