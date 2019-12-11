YDS sonuçları açıklandı! YDS/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

YDS’nin sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı. Yabancı Dil Sınavı’na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

YDS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan ÖSYM, YDS/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ile cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını da internet sitesi üzerinden yayımladı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.