YKS geç başvuru günü geldi! Dikkat bugün son şans… YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuruları başladı ve heyecan sürüyor. Geç başvurularla ilgili saat uyarısında bulunan kurum başvuruların 23:59'da sona ereceğini hatırlattı. Buna göre sınava katılmak isteyen adaylar geç başvurularını bugün tamamlamak zorunda. YKS 2019 geç başvuruları 19 Mart 2019 Salı günü ÖSYM tarafından alınacak. Katılacakları oturum başına sınav ücreti yatıracak olan adaylar ÖSYM kartlı ödeme sistemi üzerinden paraları yatıracak. İşte detaylar…

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.