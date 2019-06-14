YKS giriş belgesi nasıl çıkartılır? YKS saat kaçta, kaç dakika sürecek?

YKS'ya katılacak öğrenciler çalışmalarını tamamladı artık sınavların başlamasını bekliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyorlar. Sınav yerleri belli olan YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS tarihi ve sınav giriş belgesi çıkartma işlemi…

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri “http://ais.osym.gov.tr” adresinden açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran’da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ENGEL YA DA SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR DİKKAT!

Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlarda engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adayların sınav konforunu temin etmek ve daha uygun koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla; 2019-YKS Kılavuzu’nda “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI”başlığı altında yapılan uygulamalara yer verilmektedir.

Engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan ancak bu durumlarını Başkanlığımıza 2019-YKS Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında bildirmeyen adaylar, engelli salonlarına atamaları yapılmadığından, atamalarının yapıldığı binalarda, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) sınava giremezler.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel/sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar bu durumlarını belgeleyen, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarını dilekçeleri ekinde sınav öncesi Çağrı Merkezi (444 67 96) ile iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadırlar. Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel/sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) “Engelli Salonlarında” sınava alınacaklardır.

Sınav günü ise, uygulamaya yönelik oluşabilecek sorunların anında çözülmesi amacıyla ÖSYM Başkanı Başkanlığında oluşturulan ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu ile sınavın her aşamasında oluşan/oluşabilecek aksaklıklar ve bunlara bağlı aday mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmakta olup, başta Çağrı Merkezi (444 67 96) olmak üzere tüm iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

AÇIK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.