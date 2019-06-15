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YKS soru ve cevapları ne zaman? TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

YKS'nin ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) tamamlandı ve yüzbinlerce üniversite adayı şimdi YKS TYT soru ve cevaplarını araştırıyor. YKS'nin ilk oturumu TYT sınavı 135 dakika sürdü. Sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusu gündem oldu. YKS soruları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

14:22 -
Haberler Eğitim
YKS soru ve cevapları ne zaman? TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

YKS soru ve cevapları ile sonuçları sınavdan çıkan öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Temel Yeterlilik Testi’nde zorlu sorular karşısında ter döken öğrencilerin merak ettiği YKS TYT soru ve cevapları hakkında kesin bir tarih bulunmuyor.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Önceki senelerde gerçekleşen üniversite sınavlarında yaşananlar dikkate alınırsa YKS soru ve cevaplarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019’da açıklanacak.

KALAN YKS OTURUMLARI NELER?

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

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