YÖK açıkladı! Performansı en yüksek 5 üniversite

Üniversitelerden talep edilen 2017 ve 2018 yılı verilerini içeren raporlar üzerinde yapılan doğrulamalar ve kıyaslamalı analizler sonucunda 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesine yönelik performans değerlendirmesi sonuçlandı. YÖK, akademik kadro ve bütçe imkanları açısından desteklenen araştırma üniversitelerinin iki yıllık performans değerlendirme sonuçları ve sıralamalarını kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL-ANKARA KAPIŞMASI

Buna göre, söz konusu üniversiteler, “araştırma kapasitesi”, “araştırma kalitesi” ve “etkileşim ve iş birliği” olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralandı. Proje kapsamındaki üniversitelerin ilk iki yıldaki performansları oluşturulan endeks kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırma ve aday araştırma üniversiteleri, “2017 ve 2018 yılı” performanslarına göre listelendi.

Araştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek 5 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE

Bir üniversite dışında araştırma üniversitelerinin performansları 2017 ve 2018’de 2-10 puan artış gösterdi. İki yılda araştırma üniversiteleri arasında en yüksek performans artışını 10 puanla Ankara Üniversitesi yaptı.

YILDIZ TEKNİK BİR SIRA YÜKSELDİ

Aday araştırma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ise 2017’de 7’nci sırada iken 2018’de ise 6’ncı sıraya yükseldi. 2018 performans puanlarına göre, İstanbul Üniversitesi 7’nci, Gebze Teknik Üniversitesi 8’inci, Ankara Üniversitesi 9’uncu, Erciyes Üniversitesi 10’uncu, Ege Üniversitesi 11’inci, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi 12’nci, Gazi Üniversitesi 13’üncü, Bursa Uludağ Üniversitesi 14’üncü, Çukurova Üniversitesi 15’inci ve Selçuk Üniversitesi 16’ncı sırada yer aldı. (AA)