YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 80 sorudan oluşan YÖKDİL 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte YÖKDİL başvuruları hakkında merak edilenler…

YÖKDİL SINAVI TAKVİMİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için başvuru tarihleri;

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2019-YÖKDİL

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise 120 lira olarak belirlendi.