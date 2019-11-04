YÖKDİL soruları ve cevapları açıklandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL’in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.

YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.