Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman yayınlanacak?

2019 YÖKDİL sınavı sona erdi. Adaylar merakla YÖKDİL sorularını ve cevaplarını araştırmaya başladı. Bu sene YÖKDİL sınavı ilk kez ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınavın sonuç tarihi ise ÖSYM'nin akademik takviminde yerini aldı. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

23:33 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman yayınlanacak?

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) tamamlandı. Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan ve sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanması kararı alınan YÖKDİL, 41 ildeki 47 sınav merkezinde uygulandı.

YÖKDİL SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

YÖKDİL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında http://osym.gov.tr/ adresinde yer alması bekleniyor.

Saat 10.15’te başlayan, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçları 28 Kasım’da açıklanacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Almanca Ankara Arapça İngilizce ÖSYM Sağlık sınav YÖK
Son güncelleme: 23:34 03.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more