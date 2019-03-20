‘Yurt dışına göçün en büyük sebebi farklı bir dünya görüşü tanımak’

Üniversite eğitimini University of London'da tamamladıktan sonra aynı üniversitede Eğitim Yönetimi Master derecesi kazanan ve uzun yıllar boyunca İngiltere'deki okullarda öğretmen, müdür yardımcılığı ve müdürlük yapan yurt dışı eğitim uzmanı Jeremy Edwards, Türkiye'den yurt dışına yaşanan beyin göçünü şöyle yorumluyor: “İngilizce öğrenmek için yurt dışına gelen bireyler, buraya geldiklerinde farklı bir kültür tanıma imkanı ve kişisel gelişim imkanı bulma sebeplerinden dolayı burayı bırakıp gitmek istemiyor.”

“YURT DIŞINDAKİ ÜLKELERE BÜYÜK BİR GÖÇ ARTIŞI VAR”

İngiltere'ye yaşanan beyin göçünü yakından takip ettiklerini söyleyen Edwards, “Beyin göçü maalesef günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği. Ayrıca Amerika, Kanada, İspanya ve Portekiz'e taşınan aile ve bu ülkelerdeki okullara transfer olan öğrenci sayısında da büyük bir artış söz konusu. Yurt dışı eğitiminin yabancı dil öğrenmenin yanı sıra, bireylere farklı bir dünya görüşü ve kişisel gelişim imkanı sağlaması özellikle gençlerin göç etmesindeki en büyük etken” diye konuştu.

“İNGİLTERE'DE LİSE EĞİTİMİ YILLIK 120 BİN TL'DEN BAŞLIYOR”

Yurt dışı eğitimin en zor yanının bütçeyi ayarlamak olduğunu belirten Edwards, İngiltere'de lise ve üniversite okumanın maliyetini şöyle anlattı: “İngiltere'de gündüzlü okullarda lise eğitimi yıllık yaklaşık 120 bin TL, yatılı liselerin yıllık maliyetleri ise 240 bin TL civarında. Yine üniversitede de yıllık maliyet 102 bin TL, konaklama ve yaşamın ise yaklaşık 90 Bin TL gibi bir maliyeti oluyor.”

“BURS GENÇLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”

Yurt dışında eğitim almak için gerekli alt yapının hazırlanmasının ciddi bir çalışma gerektirdiğini belirten Edwards, “Özellikle İngiltere'de eğitim alan öğrenciler çok şanslı. Mümkün olduğu derece yurt dışına eğitim kayıtlarını erken yaptırsınlar. Mutlaka burs imkanlarını araştırsınlar. Bursun, başarılı gençler için çok önemli bir avantaj olduğuna inanıyoruz. Bu konuda da ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

“İNGİLİZ EĞİTİMİNDE ÇOCUKLARIN DUYGUSAL GELİŞİMİ SON DERECE ÖNEMLİDİR”

İngiltere'deki eğitim ile Türkiye'deki eğitim arasındaki en büyük farkın; İngiltere'de çocukların ‘duygusal gelişimine' verilen önem olduğunu söyleyen Edwards, İngiliz eğitimini şöyle anlattı: “İngiliz sisteminde çocukların duygusal gelişimine de son derece önem verilmektedir. Çocuklar, akademik becerilerine göre 6-7 yaşlarında gruplara ayrılır. Özellikle İngilizce ve Matematik derslerinde çocuklar kendi kişisel becerilerine göre gruplandırıldığı için kendileri ile benzer öğrenme hızına sahip diğer çocuklarla aynı grupta olurlar. Bu durum çocukların özgüvenli birey olma yolunda büyük katkı sağlar.“