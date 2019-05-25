10 liralık pakete 19.6 lira ödenecek

Yurtdışından ucuz alışverişi bitirecek yeni vergi düzenlemesi tepki çekti. Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, 15 Mayıs'ta döviz işlemlerine Banka Sigorta Muamele Vergisi getirilmesi, yurtdışından cep telefonu getirme süresinin 3 yıla çıkarılması, yurtdışı kargosuna vergi muafiyetinin kaldırılması ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesiyle devletin 1 taşla 4 kuş vuracağını söyledi. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'la getirilen düzenlemelerden birisinin yurtdışı paketlerindeki 22 Euro'luk gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılması olduğunu belirten Bingöl, “Ürün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden geliyorsa yüzde 18, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 20 gümrük vergisi ödemek zorundasınız. Ayrıca siparişleriniz eğer 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun IV nolu listesinin kapsamına giriyorsa ilave olarak bir de yüzde 20 ÖTV ödemek zorundasınız. Gümrük idaresinin ilgili ürünün ÖTV'ye tabi olup olmadığını tespit için ürün paketini açarak incelemesi bir tür zaruret haline gelebilecek. Bu ise söz konusu ürünü alanlara gümrük sunum ücreti altında bir bedelin yansıtılmasını gerektirebilecek. Yani yurtdışından 10 TL'ye alınan bir ürün ÖTV'ye tabi ise size 19.6 TL'ye, değilse 17.2 TL'ye mal olacak. Bir başka ifadeyle yüzde 96 vergi ödeyeceğiz” dedi. Yurtdışındaki pek çok online satış sitesinin, satılan ürünün bedelini çok düşük göstererek Türkiye'ye gönderdiğine dikkat çeken Bingöl, “Örneğin 30 Euro'luk ürün paketin üzerinde 5 Euro gösterilebiliyor. Bu durum Maliye'nin gelir kaybına yol açabilir” uyarısında bulundu.

KAÇAKÇI OLABİLİRSİNİZ

Bir uyarıyı da alıcılara yapan Dr. Ozan Bingöl, “Vergiler nedeniyle posta ve kargo yoluyla alınan ürünlerde denetim artırılacak. Bu tespitler yurtdışından küçük alışverişlerde bile birçok kişiyi gümrük kaçakçısı konumuna düşürebilir” dedi Bingöl, 1500 Euro'nun altındaki siparişlerde gümrük mevzuatı ve KDV Kanunu'nun 52. maddesi gereğince KDV uygulanmayacağını da sözlerine ekledi.

Yolcu beraberi telefon harcı bin TL'yi aşacak

Dr. Ozan Bingöl, yeni düzenlemeyle yurtdışından yolcu beraberinde getirilerek yurtiçinde kullanılacak cep telefonlarının 120 gün içinde 618.60 TL harç (IMEI kayıt ücreti) ödenerek kullanılmasındaki 2 yıllık sürenin 3 yıla çıkarıldığını da hatırlatarak, “Buradaki hedef yurtdışına olan talebi kısmak veya azaltmak. Ancak cep telefonlarına yakın zamanda yapılan ÖTV artışı ile birlikte IMEI kayıt ücreti olan 618.60 liranın da yakında bin liranın üzerine çıkarılması muhtemel” dedi. Bingöl, yolcu beraberinde getirilen telefonun, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılabileceğine de dikkat çekti.