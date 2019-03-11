Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Geçtiğimiz hafta 222 lira seviyesinde seyrederken günden güne artış gösteren altın fiyatları, yeni haftaya 227 liradan başladı. Peki çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor? İşte en güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mart Pazartesi günü piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları;

Gram seçeneğinde alış 225, satış 227,

Çeyrek altın seçeneğinde alış 367, satış 375,

Yarım altın seçeneğinde alış 735, satış 750,

Cumhuriyet altını seçeneğinde alış 1514, satış 1529 lira olarak seyrediyor.

ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.