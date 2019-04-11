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11 Nisan güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselişe geçmesi, ekonomik ve siyasi belirsizlik vatandaşı endişelendiriyor. Altın, ülkemizde yastık altı yatırım olarak nitelendiriliyor. Son dakika bilgilere göre; Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,90 lira oldu. İşte 11 Nisan güncel altın fiyatları...

19:54 -
Haberler Ekonomi
11 Nisan güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 239,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,90 liradan, bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan, 772 liradan alınan Yarım Ziynet 782 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 391 liradan satıldı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 239,3 liradan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ertelenen Brexit tarihinin altın fiyatlarının yükselişini sınırladığını belirterek, bugün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 240 lira üzerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AJANSLAR

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