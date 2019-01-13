13 Ocak altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları geçen haftayı yükselişle tamamladı. 2018’e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı. Bugün yani 13 Ocak'ta ise gram altının fiyatı 226 lira, çeyrek altın ise 362 lira seviyelerinde.

En çok tercih edilen yatırım araçlarının arasında altın yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 12 OCAK

Çeyrek altın: 362,92 TL'den alınıyor ve 371,18 TL'den satılıyor.

Gram altın: 226,65 TL'den alınıyor ve 226,69 TL'den satılıyor.

Yarım Altın: 723,58 TL'den alınıyor, 742,36 TL'den satış işlemi gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Altını: Büyük altınlar arasında yer alan Cumhuriyet Altını, 1.502,00 TL'den alınıyor, 1.525,00 TL'den satılıyor.



BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,22, altın yüzde 1,97, dolar yüzde 1,26 ve avro yüzde 2,60 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.028,48, en düşük 89.280,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 artışla 91.687,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kazançla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 365,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,26 artışla 5,4840 liraya, avro da yüzde 2,60 değer kazancıyla 6,3190 liraya çıktı. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.