2009 yılında 20, 2018 yılında 57 kişi gizli rekortmen oldu

2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Rekortmenin kimliği gizli tutulurken 57 ismin kendini gizlemesi dikkat çekti.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenleri listesinde 2008 yılından bu yana bakıldığında son 10 yılın en fazla gizli rekortmeni bu yıl göze çarptı. 2009 yılında 20 kişi vergi rekortmenleri listesinde ismini gizlemişti.
|2018
|57
|2017
|53
|2016
|54
|2015
|51
|2014
|37
|2013
|33
|2012
|35
|2011
|27
|2010
|22
|2009
|20
İşte Türkiye’nin 2018 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 10 ismi