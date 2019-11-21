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2009 yılında 20, 2018 yılında 57 kişi gizli rekortmen oldu

Türkiye vergi rekortmeninin kim olduğunu merak ederken son yıllarda vergi rekortmenleri listesinde adını gizleyenlerin sayısı oldukça arttı. 2009 yılında 20 kişi vergi rekortmenleri listesinde adını gizlerken 2018 yılı listesinde bu rakam 57'ye çıktı.

Sozcu.com.tr
09:02 -
Haberler Ekonomi
2009 yılında 20, 2018 yılında 57 kişi gizli rekortmen oldu

2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Rekortmenin kimliği gizli tutulurken 57 ismin kendini gizlemesi dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenleri listesinde 2008 yılından bu yana bakıldığında son 10 yılın en fazla gizli rekortmeni bu yıl göze çarptı. 2009 yılında 20 kişi vergi rekortmenleri listesinde ismini gizlemişti.

201857
201753
201654
201551
201437
201333
201235
201127
201022
200920

İşte Türkiye’nin 2018 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 10 ismi

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