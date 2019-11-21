2009 yılında 20, 2018 yılında 57 kişi gizli rekortmen oldu

2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Rekortmenin kimliği gizli tutulurken 57 ismin kendini gizlemesi dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenleri listesinde 2008 yılından bu yana bakıldığında son 10 yılın en fazla gizli rekortmeni bu yıl göze çarptı. 2009 yılında 20 kişi vergi rekortmenleri listesinde ismini gizlemişti.

2018 57 2017 53 2016 54 2015 51 2014 37 2013 33 2012 35 2011 27 2010 22 2009 20

İşte Türkiye’nin 2018 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 10 ismi