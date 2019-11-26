26 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları: Altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte ufak değişimler yaşıyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. 431,05 liradan alınan çeyrek altın 441,06 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 441,05 Lira

YARIM ALTIN: 881,07 Lira

GRAM ALTIN: 268,59 Lira

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ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.