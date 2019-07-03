3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge meclise geldi mi?

Aylıkları ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkileyen 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memuru yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili bazı açıklamalar geldi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz.” dedi.

İYİ PARTİ’NİN EK GÖSTERGE TEKLİFİ RET EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürdüğü belirtilen 3600 ek gösterge için geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’nin yaptığı 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmişti.