4 soruda dolarda ne oluyor?

Dolar/TL yatay seyrini değiştirdi ve yönünü yukarı çevirdi. Uzmanlar dolar kurunun bu şekilde devam etmesi halinde 5.89/ 5.90 seviyesinin görülebileceğini söylüyor. Peki kurda yaşanan bu artışta ne etkili oldu? Bu hava devam eder mi? Piyasalar hangi gelişmeleri izliyor? İşte detaylar…

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1) Dolar neden yükseliyor?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge dolardaki son durumu sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. TL’nin geçtiğimiz Cuma gününden bugüne satış baskısı altında kaldığını hatırlatan Tözge, “Hem faiz indirim beklentilerinden hem de Merkez Bankası’nın dün yaptığı rezerv karşılığı değişikliğinin genişlemeci politika olarak algılanmasından olumsuz etkilendi. Merkez Bankası kredi büyümesini teşvik etmek için zorunlu karşılık uygulamasını aktif olarak kullanmaya devam ederken, piyasanın beklediğinden daha fazla bir faiz indirimi ihtimali ve kredi büyümesinin cari açığın artmasına neden olabileceği beklentileri TL'nin negatif ayrışmasına sebep olmakta.” dedi.

2) Dolar kurunun artmaya devam etmesi halinde kritik seviye ne olur?

12 Aralık’taki faiz kararının belirleyici rol oynayacağını söyleyen Tözge,” Cuma günü gelen güçlü ABD istihdam verisi doların global olarak da bir miktar değer kazanmasına yol açtı. Bu sabah Dolar/TL’de yükseliş eğilimi devam etmekte. Teknik olarak 5.8000 üzerinde 5.8250 ve 5.8500 sırasıyla hedef seviyelerimizdir. 12 Aralık PPK faiz kararı belirleyici olup, FED ve ECB'den gelecek mesajlarda yakından takip edilecektir.” ifadelerini kullandı.

3) Piyasalara hangi haberler yön verecek?

Uzun süredir yatay seyreden dolar kurunun dün akşam itibariyle yeniden 5.80 seviyesinin üzerine çıktığını söyleyen Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr'ye açıklamada, “Perşembe günü Merkez Bankası’ndan yeni bir faiz indirimi beklenirken, ABD tarafında Halkbank davası ve yaptırımlar konuşulmaya devam ediliyor. Kurdaki yükselişin faiz indiriminden ziyade Halkbank ve yaptırım ihtimalinden etkilendiğini düşünüyorum. Teknik olarak 5.80 üzerinde 5.83 ve 5.89 seviyeleri görülebilir. Kısa vade destek seviyesi 5.78 olarak izlenebilir.” dedi.

4) Merkez Bankası Perşembe günü ne kadar faiz indirir, bu doları nasıl etkiler?

Türkiye piyasalarının Merkez’in faiz kararını beklediğini söyleyen Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası'nın Perşembe günü 150 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Mevcut tek haneli enflasyon ve faiz yönlendirmesi ve 12 ile 24 aylık enflasyon beklentilerindeki düşüş Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi beklentimize dayanak oluşturuyor.

Küresel piyasalarda Fed başta olmak üzere önemli merkez bankalarının açıklamaları öncesinde biraz satıcılı seyir öne çıkmakla beraber, PPK öncesinde de faiz indirim beklentileriyle Türk Lirası’nın baskı altında kaldığı görülüyor. 5,79 üzerinde seyrine devam eden kurda 5,83 direnç olarak izlenirken bu direncin aşılması durumunda 5,86 – 5,90 bölgesi izlenebilir.” dedi.