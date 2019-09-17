Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan 4C çalışanları daha önce Emekli Sandığı olarak bilinmekteydi. Daha sonra yapılan düzenlemeler ile 4C kapsamında toplanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 4C'li olan tüm çalışanların çalışmaların karşılığı olan sigorta ve prim bilgilerini kontrol etmek ister. Peki, 4C hizmet dökümü nedir, nasıl sorgulanır? E-devlet Kapısı üzerinden 4C hizmet dökümü bilgileri kontrol edilir mi? Hangi çalışanlar 4C kapsamına girmektedir? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını merak ederek detaylı bilgi arayan vatandaşlar için hazırladığımız haberde konuyla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

4C HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR, NASIL SORGULANIR?

Daha önce Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışan vatandaşlar şimdi 4C grubu çalışanı olarak isimlendiriliyor. Bu durumda 4C çalışanları bir yıldan daha az süreli ya da mevsimlik hizmet işi olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan işçi olmayan kişileri kapsamaktadır.

4C hizmet dökümü ise bu grupta görevlerini sürdüren vatandaşların çalışmalarının karşılığı olan prim ödemelerini ve diğer sigorta bilgilerini kontrol edebilecekleri görüntüleyebilecekleri belgedir. Bu belgenin sorgulaması ise birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Sorgulama için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ama öncelikle bilmeniz gereken sorgulamanın e-devlet üzerindeki ismi “4C tescil kaydı” olduğudur.

– https://www.turkiye.gov.tr/4c-tescil-kaydi linkine tıklayın ya da e-devlet'in Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına giriş yapın ve oradan 4C Tescil Kaydı'nı bulun.

– İşlemlere devam etmek için sistemde kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Bunun in de TC kimlik numarası ve e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Giriş yaptıktan sonra otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan sorgulama bilgilerinize ulaşabilirsiniz.