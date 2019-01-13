9.2 milyar dolarlık sözleşme ile rekor kırdı

Savunma sanayinin önde gelen markası olan ASELSAN, 2018 yılında aldığı siparişlerde rekor kırdı. Ürünlerdeki yerli katkı oranı da yüzde 65’in üzerine çıktı.

Sipariş büyüklüğü eylül sonunda 8.6 milyar doları bulan ASELSAN, savunma sanayii alanında çift haneli rakamlara ilerliyor. ASELSAN, bilanço tarihinden sonra da 660 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Böylece 2018'de alınan 9.2 milyar dolarlık siparişle rekor kırıldı. Böylece, 2018'de bir önceki yıla göre siparişlerindeki artış oranı yüzde 35'i aştı. ASELSAN, 2017'de yurt içi ve dışından gelen talepleri karşılamak için 29 sözleşme imzalamış ve yaklaşık 6.8 milyar dolarlık sipariş almıştı. ASELSAN'ın son üç ayda aldığı siparişler ise 3.5 milyar lirayı (660 milyon dolar) buldu. Siparişler 2027 yılına

kadar olan dönemi kapsadı. 13 Ekim'de ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan sözleşme değişikliği ile toplam 350 milyon lira tutarında ilave sipariş verildi.

EK SÖZLEŞME İMZALANDI

26 Ekim'de ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki” sözleşmesi ile ilgili olarak toplam bedeli 1 milyar 540 milyon TL + 165 milyon dolar tutarında bir ek sözleşme imzalandı. Böylece sözleşme tutarı yaklaşık 2.5 milyar lira oldu. 14 Aralık tarihinde ise ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı atış kontrol sistemi ihtiyacına yönelik olarak toplam bedeli 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı. 19 Aralık tarihinde ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak sözleşme değişikliği imzalandı. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 150 milyon TL tutarında “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Ek Talep Paketi-2” siparişi verildi.

YERLİ KATKI YÜZDE 70’E YAKLAŞTI

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada savunma sanayisinin yerlilik oranı bakımından yeterli düzeyde olup olmadığına yönelik yüzde 100 bağımsız bir durumda olunmadığını, yurt dışından alınan birtakım malzemeler olduğunu dile getirdi. Kaval, “Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik. Tam bağımsız yüzde 100 yerli üretime gelemedik ama yüzde 65-70 önemli bir gelişme” diye konuştu.

YAPAY ZEKA ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval Çankırı'da bir lisede öğrencilere yaptığı konuşmada, ASELSAN'da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve burada yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi. “Belki 5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışan arkadaşlarımız var” diyen Kaval, şunları kaydetti:

“Yapay zeka bütün yeni nesil sistemlerde kullanılan bir teknoloji. Bizim de o alana odaklı arkadaşlarımız var. Teknolojinin gerisine düşmek bizim gibi bir teknoloji firması için kabul edilemez. Her türlü yeniliği yakından takip ediyoruz.”