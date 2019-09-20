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ABD 437 Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini kaldıracak

ABD ile Çin arasında Cuma günü Washington´da devam etmesi beklenen görüşmeler öncesi ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD yönetimi, 437 Çin ürününün, mevcut ek gümrük vergilerinden muaf tutulacağını açıkladı.

13:38 -
Haberler Ekonomi
ABD 437 Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini kaldıracak

CNBC´de yer alan habere göre ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamada, 250 milyar dolar ek gümrük vergisi uygulanması planlanan Çin ürünleri arasından 437 ürünün muaf tutulacağı belirtilirken, söz konusu ürünler arasında yılbaşı dekorasyonları, plastik pipetler, köpek tasmaları ve baskılı kartların bulunacağı vurgulandı.

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ OLUMLU HAMLE

ABD tarafından iki ülke arasında Cuma günü Washington´da devam etmesi beklenen görüşmeler öncesi yapılan hamle, iki ülke arasındaki ticari belirsizliğin çözüm sürecine girdiğine işaret ederken, söz konusu muafiyetin ABD´de 1,100’den fazla şirket ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan talep sonrası uygulandığı belirtildi.

DHA

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Son güncelleme: 13:51 20.09.2019
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