ABD’den Çin’e yeşil ışık! Trump 250 milyar dolarlık ek vergiyi erteledi

Dün Çin Maliye Bakanlığı Çin’in ABD’den ithal 16 ürünü ek gümrük vergilerinden muaf tutacağını açıklamıştı. Bugün ise olumlu adım ABD’den geldi.

TRUMP ERTELEMEYİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin “iyi niyet göstergesi olarak” Çin’den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %25 gümrük vergisinin %30’a çıkarılmasını 1 Ekim’den 15 Ekim’e kadar ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump, ertelemenin “Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin isteği üzerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yıldönümünü kutlayacağı gerçeği nedeniyle” yapıldığını söyledi.

Çin Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Çin’in ABD’den ithal 16 ürünü ek gümrük vergilerinden muaf tutacağını açıklamıştı. Buna göre; gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünler arasında peynir altı suyu ve balık unu ve bazı motor yağları dahil olmak üzere 16 farklı ABD ürünü yer alıyor. Muafiyet 17 Eylül’de yürürlüğe girecek ve 16 Eylül 2020’ye kadar bir yıl süreyle geçerli olacak.

REUTERS