Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk 10 ayında 11 milyar dolara yakın ihracat

AKİB, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 10 milyar 956 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKİB, ekim ayında ise 1 milyar 267 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Açıklanan rakamlarla geçtiğimiz yıla göre artışta genel sekreterlikler arasında 2. sırada yer aldıklarını vurgulayan Uğur,12 aylık ihracatta ise yüzde 11'lik artış ve 13 milyar 441 milyon dolarlık performans yakaladıklarını vurguladı.

TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 8,3'Ü AKİB'DEN

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ekim ayında Türkiye'nin genel ihracatının 16 milyar 336 milyon dolar olduğunu, AKİB'e bağlı 8 birliğin payının ise yüzde 8,3 oranla, 1 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Uğur, “2019'un 10 ayında kümülatif ihracat yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde AKİB'in ihracat performansı yüzde 9,7 artışla 10 milyar 957 milyon dolara yükseldi. 12 aylık toplam ihracat verileri değerlendirildiğinde ise AKİB yüzde 11'lik artış başarısı sağlayıp, ihracatını 13 milyar 441 milyon dolara yükseltti.” dedi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİNDE

AKİB'e bağlı sektörlerin ihracat rakamlarını da değerlendiren Uğur, “İhracatını en fazla arttıran birliğimiz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar. 12 aylık dönemde yüzde 25,2 artış sağlayıp, 4 milyar 941 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldılar. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliğimiz ise aynı dönemde yüzde 22,8 artış elde edip, 935 milyon dolarlık ihracata imza attı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliğimiz da son bir yılda ihracatını yüzde 17 arttırıp, 3 milyar 396 milyon dolara yükseltti. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçılar Birliğimiz ise 1,6 artış elde edip, 335 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Elde edilen bu artışlardan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

Ekim ayında AKİB'in ülkelere göre ihracatını değerlendiren Uğur, en fazla Irak'a ihracat yaptıklarını duyurdu. Uğur, AKİB'e bağlık birliklerin Irak'a yaptığı ihracatı Ekim ayında yüzde 9,8 artırarak, 127 milyon dolara çıkardığını bildirdi. Uğur, İkinci sırayı yüzde 404,5 artış ve 83,2 milyon dolar ihracat ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirtti. Uğur, en çok ihracat yapılan üçüncü ülkenin ise yüzde 142,7 artış ve 70,7 milyon dolar ile ABD olduğunu aktardı. Yine ülkelere göre ihracat performansını ele alan Başkan Uğur, “AKİB olarak 10 aylık süreçte Nijerya'ya 210,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik ve yüzde 478 artış sağladık. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 104 artışla 151,5 milyon dolar, Hollanda'ya yüzde 83,9 artışla 567 milyon dolar ihracat yaptık.” dedi.

KORUMACILIK ÖNLEMLERİ NEGATİF ETKİLER YARATIYOR

ABD'den başlayıp, AB'de devam eden korumacılık önlemlerinin bütün dünyada olduğu gibi AKİB bölgesini de olumsuz etkilediğini ifade eden Hayri Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekim ayında Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliğimiz, yüzde 3,6 gerilemeyle 112 milyon dolar ihracat yaptı. Bu sektörde 12 aylık ihracatımız 1 milyar 64 milyon dolar oldu. Yine ekim ayında Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğimiz yüzde 15,5 artışla 144 milyon dolar ihracat yapmasına rağmen, 12 aylık süreçte 1 milyar 179 milyon dolar dış satımla yüzde 10,7 düşüş yaşadı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğimiz, 81 milyon dolar ihracat yaparken, 10 aylık dönemde 702 milyon dolar ile yüzde 16,7 oranında geriledi. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğimiz de ekim ayında 22,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 10 aylık süreçte yüzde 6,5 düşüşle 243 milyon dolar ihracat yaptı. Bu sektörlerdeki ihracatçılarımız, daralan pazarlara rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar.” (AA)