Albayrak: Cezalarda iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi yasak olan hafif ticari araç sürücülerine birikerek gelen binlerce liralık ceza, tepkilere neden olmuştu. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bu cezaların affedileceğini, ödeyenlere de paralarının iade edileceğini belirtmişti. Şimdi ise Bakan Albayrak, köprü cezalarında iade sürecinin başladığını duyurdu.

Bakan Albayrak’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.