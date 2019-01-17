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Albayrak: Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Antalya'da yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele konusuna değindi. 2019'u enflasyonda koyulan hedeflerin daha da altında kapatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor. Takip ediyoruz, iyileşme görmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

android-time 13:38
Haberler Ekonomi
Albayrak: Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Antalya'da yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele konusuna değindi. 2019'u enflasyonda koyulan hedeflerin daha da altında kapatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor. Takip ediyoruz, iyileşme görmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: android-time 13:4517.01.2019
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