Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Antalya'da yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele konusuna değindi. 2019'u enflasyonda koyulan hedeflerin daha da altında kapatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor. Takip ediyoruz, iyileşme görmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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