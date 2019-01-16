Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? 16 Ocak altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalardaki değişimler altın fiyatlarını etkiledi. Altın fiyatları, Almanya´dan gelen zayıf veriler ve Brexit anlaşması oylaması etkisiyle hafif düştü. İşte 16 Ocak tarihli güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 16 OCAK
GRAM ALTIN
Alış 226,01 TL Satış 226,05 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 362,47 TL Satış 370,71 TL
YARIM ALTIN
Alış 722,68 TL Satış 741,43 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.500,00 TL Satış 1.521,00 TL
KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Küresel emtia piyasalarında;
– gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 15.67 dolardan,
– altın, yüzde 0.10 artışla 1,292.6 dolardan,
– bakır, yüzde 0.70 artışla 2.6535 dolardan,
– platin, yüzde 0.36 artışla 805.8 dolardan
– paladyum da yüzde 0.42 artışla 1,287.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü.
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