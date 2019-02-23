Altın fiyatları 23 Şubat: Çeyrek ve gram altında son rakamlar…

Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli yatay seyre bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın küçük yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri oluyor. Çeyrek altın bugüne 363,36 TL alış fiyatıyla 371,55 TL satış fiyatıyla başladı, işte detaylar…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

Alış 227,24 TL Satış 227,29 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,36 TL Satış 371,55 TL

YARIM ALTIN

Alış 724,44 TL Satış 743,10 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.500,00 TL Satış 1.523,00 TL

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.