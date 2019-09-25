Altın fiyatları 25 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları dün yatay bir seyir izlerken, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,80 lira oldu. Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi. İşte 25 Eylül tarihli güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 456,51

Gram Altın Fiyatı: 280,30

Yarım altın Fiyatı: 913,21

Cumhuriyet altını fiyatı: 1.873,00

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DÜNYA PİYASALARI NE DURUMDA?

Avrupa ve Japonya´dan gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0´in üzerinde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,

– altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,

– platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.