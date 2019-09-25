Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları 25 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde önce Merkez Bankası'nın ardından da FED'in faiz kararının açıklandığı günlerde hareketlenmeler yaşayan altın fiyatları son günlerde dengeli bir seyir izliyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

07:25 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 25 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları dün yatay bir seyir izlerken, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,80 lira oldu. Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi. İşte 25 Eylül tarihli güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 456,51
Gram Altın Fiyatı: 280,30
Yarım altın Fiyatı: 913,21
Cumhuriyet altını fiyatı: 1.873,00

altÄ±n fiyatlarÄ± sÃ¶zcÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA PİYASALARI NE DURUMDA?

Avrupa ve Japonya´dan gelen zayıf ekonomik veriler  etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0´in üzerinde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,

– altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,

– platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more