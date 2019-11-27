Altın fiyatları 27 Kasım: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında güncel durum…

Altın fiyatlarında son dönemde yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 27 KASIM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 270,69 lira

Çeyrek altın: 440,81 lira

Cumhuriyet altını: 1.811,00 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE DURUMDAYDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 268,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269 liradan, bin 771 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 792 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 731 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 751 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satıldı.