Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasalarda risk algısının artması vatandaşların altına yönelmesine neden oldu. Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

GRAM ALTIN

Alış 272,13 TL Satış 272,18 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış 249,00 TL Satış 251,50 TL

ONS ALTIN

Alış 1.488,27 TL Satış 1.488,55 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.818,00 TL Satış 1.845,00 TL

YARIM ALTIN

Alış 872,75 TL Satış 895,32 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 437,90 TL Satış 447,82 TL

22 AYAR ALTIN

Alış 249,56 TL Satış 249,75 TL