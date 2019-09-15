Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasalarda risk algısının artması vatandaşların altına yönelmesine neden oldu. Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.
GRAM ALTIN
Alış 272,13 TL Satış 272,18 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış 249,00 TL Satış 251,50 TL
ONS ALTIN
Alış 1.488,27 TL Satış 1.488,55 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.818,00 TL Satış 1.845,00 TL
YARIM ALTIN
Alış 872,75 TL Satış 895,32 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 437,90 TL Satış 447,82 TL
22 AYAR ALTIN
Alış 249,56 TL Satış 249,75 TL